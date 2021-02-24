موسيماني يكشف سبب الدفع بثلاثي ارتكاز أمام سيمبا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أنه يركز حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا لهذه المواجهة، بعد رحلة تنزانيا الشاقة وبعدها يبدأ التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب القادمة في دوري أبطال إفريقيا.





وكشف موسيماني عن الأسباب التي دفعته لخوض لقاء سيبما التنزاني بثلاثة لاعبين في وسط الملعب قائلا: «درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة».





وأشار إلى أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف: «فريق سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكننا كنا نستحق نتيجة أخري غير الهزيمة».





واستكمل: «أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول منها فرصة لبواليا وقبلها كهربا، بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني».

وواصل: «سوء الحظ وعدم تسجيل أي من الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء».





وأكد موسيماني أن الأهلي خاض مباراتين فقط من أصل ٦ مباريات في دور المجموعات، ولاتزال هناك مباريات مهمة، عليه أن يقاتل فيها لتحقيق الفوز والتأهل .





‎وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة قد عادت من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .



