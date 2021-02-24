1000 شنطة وقاية ومواد غذائية.. منسق حياة كريمة بأسوان يكشف الجانب الإنساني لمبادرة "حماية"

قال الدكتور محمد صلاح ومنسق حياة كريمة بأسوان، إنه تم إطلاق قافلة جديدة ضمن "مبادرة حماية " في محافظة أسوان، بالتعاون ما بين "حياة كريمة" و"صناع الخير" برعاية بنك القاهرة.





وأضاف محمد صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة وصلت للمرحلة الأخيرة، حيث تم توزيع حوالي أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية، و1000 شنطة وقاية، أي تحتوي على مواد مطهرة ، وفيتامينات لتقوية مناعة، بالإضافة إلى 1000 بطانية.





وتابع منسق حياة كريمة بأسوان، أن توزيع هذه المواد شمل أكثر من 40 قرية حتى الآن بالمراكز المختلفة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي واحدة من المبادرات التي تم تنفيذها بمحافظة أسوان، ولكن هي بداية لمجموعة من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضح " صلاح "، أن المبادرة تقدم خدمات إنسانية وطبية ، للقرى المتضررة من الموجة الثانية لجائحة كورونا ، حيث استفاد أكثر من 40 ألف مواطن من هذه الخدمات ، وأكثر من 2000 شخص من المبادرة من خلال المواد الغذائية وبطاطين وشنط وقائية.