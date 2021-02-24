ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

1000 شنطة وقاية ومواد غذائية.. منسق حياة كريمة بأسوان يكشف الجانب الإنساني لمبادرة "حماية"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:27 م
1000 شنطة وقاية ومواد
1000 شنطة وقاية ومواد غذائية وبطانية في محافظة أسوان
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور محمد صلاح ومنسق حياة كريمة بأسوان، إنه تم إطلاق قافلة جديدة ضمن "مبادرة حماية " في محافظة أسوان، بالتعاون ما بين "حياة كريمة" و"صناع الخير" برعاية بنك القاهرة.


وأضاف محمد صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة وصلت للمرحلة الأخيرة، حيث تم توزيع حوالي أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية، و1000 شنطة وقاية، أي تحتوي على مواد مطهرة ، وفيتامينات لتقوية مناعة، بالإضافة إلى 1000 بطانية.


وتابع منسق حياة كريمة بأسوان، أن توزيع هذه المواد شمل أكثر من 40 قرية حتى الآن بالمراكز المختلفة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي واحدة من المبادرات التي تم تنفيذها بمحافظة أسوان، ولكن هي بداية لمجموعة من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.


وأوضح " صلاح "، أن المبادرة تقدم خدمات إنسانية وطبية ، للقرى المتضررة من الموجة الثانية لجائحة كورونا ، حيث استفاد أكثر من 40 ألف مواطن من هذه الخدمات ، وأكثر من 2000 شخص من المبادرة من خلال المواد الغذائية وبطاطين وشنط وقائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عام التحديات والإنجازات.. صندوق تحيا مصر يعلن حصاد الخير في 2020

توزيع 5000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

"صنّاع الخير" تطلق مبادرة حماية لدعم أهالي النوبة غدا

إطلاق "مبادرة حماية" في محافظة أسوان غدا

انطلاق فعاليات مبادرة حماية لدعم قرى النوبة وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية

انطلاق قافلة حماية للمساعدات الإنسانية والطبية بقرية المنصورية في أسوان .. شاهد

ترشيحاتنا

حكم مسح البنات على الشراب الشيفون النايلون؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأدوات الكهربائية الرديئة والدفايات قنابل موقوتة بالمنازل

للتصالح في 900 ألف جنيه.. تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع

قرار عاجل لـ السعودية بشأن مغادرة مواطنيها المتزوجين في الخليج

موسيماني يكشف سبب الدفع بثلاثي ارتكاز أمام سيمبا

اتحاد الكرة: إيقاف مستحقات محمود سعد لحين حسم أزمة انسحاب منتخب الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو.. مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

باقة الـ 75 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات بهذه الفئة في سوق المستعمل.. صور

بإطلالة شتوية.. مي سليم تخطف الأنظار على إنستجرام