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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال مناقشة الجودة ..

عضو الشيوخ: التعليم في مصر بخير ونتطلع دائما للأفضل

حسام الملاحي، عضو
حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ،  أن التعليم في مصر لا يزال بخير ، ولكن دائما نتطلع للافضل ، مشيراً  إلى أن جودة التعليم تعني الجودة في كل شيء ، الجودة في الأنسان وغيره. 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  لمناقشة، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد أن هناك جهودا تبذل لتطوير المنظومة.
 

 

وأكد" الملاحي" أن مشاكل التعليم لم ولن تنتهي وتابع قائلاً: أن دول العالم المختلفه عندها دايما حراك في موضوع الجوده حتي تستمر في التقدم وبناءا عليه  هذا سجال محمود في مجلس الشيوخ.

واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ". 

حسام الملاحي التعليم

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