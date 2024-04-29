السيسي: مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، موضحا أن هذه الزيارة ستسهم في توطيد العلاقات وتدفع بنا إلى آفاق جديدة للشعبين.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، موقف مصر باحترام سيادة أراضي البوسنة والهرسك، بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها، مقدما التهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي على فتح باب الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن هناك علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك جيدة، مشددا على أن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحمل مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم.



