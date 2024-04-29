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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

دينيس بيشيروفيتش
دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

أعرب دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن بالغ تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على ما قدموه لبلدهم.

وأضاف "دينيس بيشيروفيتش" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر دولة مهمة وهي زعيمة العالم العربي وأفريقيا، مؤكداً أنه يرغب في استضافة الرئيس السيسي في عاصمة البوسنة والهرسك.

وأشار رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى أن دعم مصر لبلدهم استمر حتى تحقق السلام، لافتا إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.


وأكد  دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة و الهرسك، أنه يتمنى أن يسود السلام في غزة، مؤكداً أن الحل العادل هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

البوسنة الهرسك السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر

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