ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: نواب البرلمان شركاء أساسيون مع الجهاز التنفيذي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة شركاء أساسيون مع الجهاز التنفيذي في تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية من الخدمات لدى الوزارات المعنية والهيئات  المركزية .


جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ الدقهلية الأربعاء أسبوعيًا مع نواب البرلمان والشيوخ  بالدقهلية.


واستعرض المحافظ  خلال لقائه بعدد من النواب، الأربعاء، عددًا من مشروعات التطوير بالمحافظة مؤكدا التطلع الدائم لدعم ومساندة  النواب من اجل تحقيق آمال وطموحات شعب الدقهلية. وأشار الى أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية في مرحلتها الثانية، والتي اختارت 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية لتنال التطوير لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف تعد طوق نجاة لحياة افضل لمواطني القرى، وأوضح ان إجمالي تكلفة المشروعات للمبادرة في مرحلتها الثانية بلغت 3 مليارات جنيه .


وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة في عام 2019 / 2020 اختارت من قبل  قرية أولاد صبور بالعصافرة بالمطرية لتنفيذ المبادرة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية .


وذكر أن المبادرة في أولاد صبور بلغ حجم الاستثمارات للمشروعات بها مبلغًا قدره 28 مليون جنيه، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع النواب ومع الوزارات والهيئات المركزية للعمل على تلبية كافة المطالب للمواطنين في قطاعات الخدمات المختلفة.


وأشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية وما تحقق على يديه في فترة قصيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان مدخل مدينة أجا الغربي بعد تطويره.. شاهد

افتتاح ميدان الشهيد إبراهيم الرفاعى ببلقاس.. صور

بسبب القرش السمكى.. حملات للرقابة والمرور علي محلات وشوادر الأسماك في الدقهلية

كانت حالتنا وحشة وبقينا كويسين.. تفاصيل تطوير قرى العصافرة ضمن "حياة كريمة"

الدقهلية: 3 مليارات جنيه لتطوير 26 قرية بمركز شربين

افتتاح وحدة مرور ومركز شرطة بعد تطويرهما بالدقهلية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: إيقاف مستحقات محمود سعد لحين حسم أزمة انسحاب منتخب الشباب

يرويها قائد المركب.. تفاصيل جديدة في حادث غرق مركب بحيرة مريوط

شاهد قصة سبوتنيك V المذهلة.. لقاح يحمي كل سكان العالم من كورونا

استنفار طبي بالكويت لمواجهة كورونا

اتحاد الكرة: هوية المدير الفني من نجوم الأهلي أو الزمالك السابقين

ضعف حجم الحوت الأزرق.. كويكب عملاق يقترب من الأرض في هذا الموعد

Advertisements

خلال ساعات.. قرارات مرتقبة من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية

أدمن ابنته جنسيا وفض غشاء بكارتها.. والنيابة تحيل الأب للمحاكمة

تحتاج لدعوات محبيها.. مصدر مقرب: شيرى عادل تخضع لعملية جراحية

الموافقة على الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية لـ 30 ألف سيارة.. تعرف على شرط الحكومة

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند.. تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان

بعد نجاح مصطفى محمد.. جالاتا سراي يستهدف نجم الأهلي

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

إنذار عاجل لمنظمة الصحة العالمية حول تفشي سلالات كورونا الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنصاف للمرأة وتحذير للرجال .. تفاصيل الخطبة والنفقة والزوجة الثانية في قانون الأحوال الشخصية الجديد

لاندروفر ديفيندر تحصل على ترقيات جديده خاصة بالطرق الوعرة

احذر.. تناول هذه الكمية من الفستق يرفع ضغط الدم