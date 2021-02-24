محافظ الدقهلية: نواب البرلمان شركاء أساسيون مع الجهاز التنفيذي

أ كد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة شركاء أساسيون مع الجهاز التنفيذي في تحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية من الخدمات لدى الوزارات المعنية والهيئات المركزية .





جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ الدقهلية الأربعاء أسبوعيًا مع نواب البرلمان والشيوخ بالدقهلية.









واستعرض المحافظ خلال لقائه بعدد من النواب، الأربعاء، عددًا من مشروعات التطوير بالمحافظة مؤكدا التطلع الدائم لدعم ومساندة النواب من اجل تحقيق آمال وطموحات شعب الدقهلية. وأشار الى أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية في مرحلتها الثانية، والتي اختارت 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية لتنال التطوير لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف تعد طوق نجاة لحياة افضل لمواطني القرى، وأوضح ان إجمالي تكلفة المشروعات للمبادرة في مرحلتها الثانية بلغت 3 مليارات جنيه .









وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة في عام 2019 / 2020 اختارت من قبل قرية أولاد صبور بالعصافرة بالمطرية لتنفيذ المبادرة بها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية .









وذكر أن المبادرة في أولاد صبور بلغ حجم الاستثمارات للمشروعات بها مبلغًا قدره 28 مليون جنيه، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع النواب ومع الوزارات والهيئات المركزية للعمل على تلبية كافة المطالب للمواطنين في قطاعات الخدمات المختلفة.









وأشاد نواب البرلمان بالجهود المبذولة من قبل محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية وما تحقق على يديه في فترة قصيرة.