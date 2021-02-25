جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لحى الأسمرات.. تفاصيل

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس وكلية التجارة بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض ومركز تعليم الكبار قافلة تنموية شاملة بحى الأسمرات وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير2021.





تنطلق القافلة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدري عميد كليه التجارة، الأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.





وتهدف القافلة التنموية الشاملة، إلى تقديم خدمات طبية وصحية في مجال الباطنة والأطفال والجلدية، وغيرها من التخصصات، فضلا عن قياس السكر والضغط لأهالي الحي، وكذلك عقد ندوات توعوية عن الصحة الإنجابية ومواجهة فيروس كورونا، وكذلك دور المرأة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خدمات محو الأمية؛ حيث سيتم عمل حصر للأميين وعمل اختبارات تحديد مستوى لهم تمهيدًا لفتح فصول تنشيطية لهم.





ويشرف على القافلة الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة، والدكتوره شهيرة سمير وكيل كلية الطب، الدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض، دكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة و سهيل حمزة امين الجامعه المساعد لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والمهندس حسن الغندور رئيس حي الاسمرات.



