جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لحى الأسمرات.. تفاصيل

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس وكلية التجارة بالتعاون مع كليتى الطب والتمريض ومركز تعليم الكبار قافلة تنموية شاملة بحى الأسمرات وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير2021.
تنطلق القافلة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدري عميد كليه التجارة، الأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ، الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.
وتهدف القافلة التنموية الشاملة، إلى تقديم خدمات طبية وصحية في مجال الباطنة والأطفال والجلدية، وغيرها من التخصصات، فضلا عن قياس السكر والضغط لأهالي الحي، وكذلك عقد ندوات توعوية عن الصحة الإنجابية ومواجهة فيروس كورونا، وكذلك دور المرأة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خدمات محو الأمية؛ حيث سيتم عمل حصر للأميين وعمل اختبارات تحديد مستوى لهم تمهيدًا لفتح فصول تنشيطية لهم.
ويشرف على القافلة الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة، والدكتوره شهيرة سمير وكيل كلية الطب، الدكتورة هيام رفعت وكيل كلية التمريض، دكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة و سهيل حمزة امين الجامعه المساعد لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والمهندس حسن الغندور رئيس حي الاسمرات.
وفي إطار سعى جامعة عين شمس لرفع التصنيف العالمى للجامعة التقي امس ا.د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بقطاع العلاقات الدولية وفريق التصنيف الدولي ممثلًا في الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي ود هشام الغزالى ود منال حمدى السيد، بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ود. ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ود. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.
ياتى الاجتماع من أجل مناقشة خطة تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي نشر أبحاثهم دوليا في مجلات علمية عالمية ذات معامل تأثير مرتفع ، مما سينعكس علي التصنيف الخاص بجامعة عين شمس عالميا، باعتبار النشر الدولي والبحث العلمى احد أهم الأسس التى يتم تقييم الجامعات بناء عليهما.