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أخبار العالم

نداء عاجل من السفارة الكويتية لرعاياها في الأردن

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:59 م
سفارة الكويت لدي
سفارة الكويت لدي الأردن
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محمود نوفل
وجهت سفارة  الكويت لدى عمان نداء عاجلا لجميع رعاياها المتواجدين على أرض المملكة بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها السلطات الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد ارتفاع مطرد في أعداد المصابين يوميا.

وقالت السفارة في بيان : على المواطنين الكويتيين المتواجدين على ارض المملكة الالتزام بالتعليمات الجديدة التي صدرت اليوم وذلك للحفاظ علي سلامتهم وصحتهم. 


وكانت  المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، قد فرضت حظر التجول أسبوعيا من الخميس إلى السبت لاحتواء أزمة كورونا.

و تقرر زياة ساعات الحظر الليلي اليومي ليبدأ من الساعة 9 للمنشآت و 10 للأفراد. بحسب صحيفة "الغد".

وسمحت الحكومة للمواطنين بالخروج ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام. 

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد إن وزارة الصحة شهدت تطورات كبيرة في الحالة الوبائية في الاردن ما يتطلب اتخاذ اجراءات معينة للحد من انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

وقررت الحكومة الأردنية تغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة.

وأضاف العايد:"حظر تجوّل شامل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس وحتى السادسة من صباح يوم السبت من كلّ أسبوع وحتى إشعار آخر".

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