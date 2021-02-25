وزير الأوقاف: الوزارة نفذت أكثر من 190 برنامجًا تدريبيًا ودورة تأهيلية خلال عام

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة قامت بتنفيذ أكثر من (190) برنامجًا تدريبيًا وتثقيفيا ودورة تأهيلية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف في الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى الآن.





وأوضح وزير الأوقاف في بيان له اليوم /الخميس/ أن تنفيذ البرامج التدريبية والتثقيفية يأتي إيمانًا من الوزارة بأهمية التدريب النوعي التراكمي المستمر للعاملين بها، وأن هذه الدورات التدريبية تمت من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين، ومراكز التدريب بالوزارة، وبالشراكة في برامج نوعية متخصصة مع كل من: (وزارة التخطيط – ووزارة الاتصالات – والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – والجهاز المركزي للمحاسبات – والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – والمجلس القومي للمرأة – ومركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي – والجامعات المصرية – وبعض الجهات الأخرى المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل).





وأفاد بأنه تم عقد دورات تأهيلية للأئمة الجدد بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور، كما تم عقد دورات تخصصية ونوعية للأئمة مثل دورات دورة حماية النشء من التطرف دورة الموارد البشرية، ودورة اللغة العربية (أئمة المساجد الكبرى) الدورة التخصصية الأولى للأئمة (القاهرة- أسيوط) عن بعد، ودورة تنمية المهارات القيادية لأبناء شمال سيناء، ودورة نوعية (تذوق جماليات اللغة العربية) للأئمة، ودورة أئمة وقيادات البحر الأحمر، والدورة التخصصية المتقدمة، ودورة التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني بالمحافظات لجميع الأئمة والمفتشين، ودورة تنمية مهارات الفتوى.

وأضاف أنه جري تنظيم دورة علم المواريث للواعظات، إضافة إلى مشاركة الواعظات في العديد من الدورات والبرامج الأخرى التي تعقد للأئمة، ودورة( تفنيد الفكر المتطرف) لأئمة محافظتي شمال وجنوب سيناء، والدورة المشتركة بين أئمة مصر والسودان، ودورة مكافحة الإلحاد، ودورتين مشتركتين للأئمة والإعلاميين في الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بمحافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودورة الإعجاز الرباني في الكون، ودورة الدعوة الإلكترونية.





ولفت جمعة إلى أنه تم عقد دورات متخصصة في الحاسب الآلي، ودورة السوشيال ميديا الخامسة، كما تم عقد العديد من الدورات المتكاملة، والدورة المتكاملة الدفعة الثانية (المكون الشرعي) ومدتها (ستة أشهر) ودورة برنامج شباب العلماء ومدتها (ستة أشهر) إلى جانب الدورات التثقيفية للأئمة والوافدين (معسكر بأسوان ـ معسكر أبي بكر الصديق).





وذكر أنه تم أيضا تنظيم دورة تنمية مهارات معلمي التربية الدينية التابعين لوزارة التربية والتعليم في كل من (معسكر أبي بكر الصديق) كما تم تنظيم العديد من الدورات التثقيفية للقضايا السكانية للأئمة بمحافظات ومناطق أوقاف: الغربية ـ كفر الشيخ ـ دمياط ـ القليوبية ـ المنوفية ـ بورسعيد ـ السويس ـ الإسماعيلية ـ الشرقية ـ الدقهلية ـ الإسكندرية ـ الجيزة - سوهاج ـ بني سويف ـ المنيا ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان، وتم تنفيذ دورة نوعية (تذوق جماليات اللغة العربية) للواعظات، والدورة المتكاملة الدفعة الثانية (المكون الشرعي والثقافي)، ودورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع بجامعة المنيا.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بتنظيم العديد من الدورات بالتعاون مع الجامعات المصرية في اللغة العربية في كلية الآداب جامعة أسيوط ، وجامعة سوهاج ، وكلية التربية جامعة مطروح ، وكلية الآداب – جامعة بني سويف ، وكلية الآداب جامعة عين شمس ، وكلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة الأزهر كلية الآداب جامعة العريش ، وكلية الآداب ببور فؤاد جامعة بورسعيد، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق محافظة كفر الشيخ ، وكلية الآداب كلية التربية والزراعة جامعة جنوب الوادي ، وجامعة أسوان ، وكلية اللغة العربية جامعة الأزهر- بشبين الكوم ، وجامعة الأقصر بكلية الحاسبات والمعلومات ، وكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر - دمنهور.





كما تم عقد العديد من دورات الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع في كلية التربية جامعة أسيوط ، وجامعة سوهاج بقاعة المؤتمرات ، وكلية التربية جامعة مطروح ، وكلية الآداب – جامعة بني سويف ، وكلية الآداب جامعة قناة السويس كلية الآداب – جامعة المنيا كلية الآداب – جامعة طنطا كلية الهندسة - جامعة أسوان ، كما تم عقد دورات المهارات الإعلامية بكلية الآداب جامعة أسيوط.





وتابع وزير الأوقاف قائلا : إن الوزارة قامت بتنظيم دورات أخرى بالمشاركة مع جهات الدولة المعنية بالتدريب ، حيث تم عقد برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع جهات الدولة المتخصصة في مجال التدريب، من بينها (وزارة التخطيط - ووزارة الاتصالات - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الجهاز المركزي للمحاسبات - الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) على النحو التالي: تم تنفيذ (25) برنامجًا تدريبيًّا لعدد (669) موظفًا من القيادات والعاملين بالديوان العام بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

ونوه إلى أنه تم عقد (30) برنامجًا تدريبيًّا إجباريًّا لعدد (632) موظفًا من القيادات والعاملين بالديوان العام المزمع انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة على حزمة أساسيات الوظيفة العامة ، بالتعاون مع (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - المجلس القومي للمرأة - مركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي) ، وتم عقد (7) دورات تدريبية عن بُعد لعدد (776) موظفًا ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في (الأمن السيبراني - أوت لوك - أوفيس "ICDL" - صياغة التقارير - إدارة المشروعات - التحول الرقمي - التفكير التصميمي).





وقال جمعة أما في مجال مِنَح الدراسات العليا والماجستير ، فقد قامت الوزارة على مدار الأربعة أعوام الماضية باعتماد (1084) منحة ماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ، كما تم توقيع عدد (12) بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات المصرية التالية : جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى ، وجامعة أسوان لأئمة أسوان ، وجامعة جنوب الوادي لأئمة قنا ، وجامعة المنصورة لأئمة الدقهلية ، وجامعة العريش لأئمة شمال سيناء ، وجامعة مطروح لأئمة مطروح. جامعة سوهاج لأئمة سوهاج ، وجامعة المنوفية لأئمة المنوفية ، وجامعة بني سويف لأئمة بني سويف، وجامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر ، وجامعة الأقصر لأئمة الأقصر، وجامعة بور سعيد لأئمة بورسعيد ، وذلك لتوفير منح الماجستير والدكتوراه المجانية للأئمة مع تحمل التكلفة مناصفة بين وزارة الأوقاف وهذه الجامعات.





وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم برامج ودورات تدريبية للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية منها نحو (25) دورة في الفترة من من أول يناير الماضي وحتي الآن حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال الملكية العقارية والزراعية لعدد (175) من العاملين بالديوان العام والمناطق ، تنفيذ دورة تدريبية متخصصة في الشئون القانونية لعدد (120) من محامي الهيئة والمناطق ، تنفيذ دورة تدريبية متخصصة في الموارد البشرية لعدد (198) من العاملين بالهيئة والمناطق بمسجد النور بالعباسية ، وتنفيذ برنامج إدارة الأزمات لعدد (125) من العاملين بالديوان العام والمناطق ،وتم تنفيذ برنامج إجراءات التقاضي لعدد (100) من العاملين بالديوان العام والمناطق ، وتنفيذ برنامج تطوير وتقييم الخدمات الحكومية لعدد (100) من العاملين بالديوان العام والمناطق ،وتنفيذ برنامج فن التعامل مع الجمهور لعدد (100) من العاملين بالديوان العام والمناطق، وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي ، وتنفيذ برنامج تنمية مهارات المحصلين لعدد (90) من السادة العاملين بالمناطق بمقر مصلحة الخزانة بوزارة المالية.





وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج تشخيص وحل المشكلات لعدد (60) من السادة العاملين بالديوان العام والمناطق تم تنفيذ برنامج التأديب للموظف العام لعدد (60) من العاملين بالديوان العام والمناطق، وتنفيذ برنامج القرار الإداري لعدد (60) من العاملين بالديوان العام والمناطق، كما تم تنفيذ برنامج العقود الإدارية لعدد(60) من العاملين بالديوان العام والمناطق ، وتم تنفيذ برنامج التميز الإداري والإبداع المؤسسي لعدد (5) من العاملين بالديوان العام والتدريب، وتنفيذ برنامج إدارة التغير لعدد (10) من العاملين بالديوان والمناطق وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.

وذكر أنه تم تنفيذ برنامج الدراسات العلمية والعملية لنظم الشراء والبيع الحكومي لعدد (40) متدربًا من العاملين بالديوان العام والمناطق التدريب ، وتنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق على استخدام السيارات الحكومية لعدد (10) من العاملين بالديوان العام (الجراج) بمقر هيئة الخدمات الحكومية، كما تنفيذ برنامج تدريبي لعدد (35) مهندس وفني هندسي بديوان عام الهيئة ومناطقها بمقر ديوان عام الهيئة ، كما تم تدريب (100) من العاملين بمنطقتي الدقهلية والمنوفية على برنامج الحماية المدنية وأعمال الإطفاء والإنقاذ والتدريب بمقر الحماية المدنية بمحافظتي المنوفية والدقهلية ، ومقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.





وأشار إلى تدريب عدد (25) ببرامج الوقاية من الفساد ويتم التنسيق في ذلك الشأن ،بالإضافة إلى المشاركة في برامج (ورش عمل) الفساد والشفافية التي تعقد بوزارة المالية، وتم تدريب عدد (25) من العاملين على برنامج نيو ICDL بمقر الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وتم تنفيذ برنامج الدراسات العلمية والعملية لنظم المخازن ، وتنفيذ برنامج الدراسات العملية والعلمية لنظم الرقابة على المخزون السلعي لعدد (44) من العاملين بالديوان العام والمناطق والتدريب بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما تم تدريب عدد (20) من المهندسين والفنين بمقر الجهاز المركزي للتعمير ، وتم تنفيذ البرنامج الإحصائي العام لحملة المؤهلات المتوسطة لعدد 13 من العاملين بالديوان العام والمناطق التدريب بمقر مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء.





ونوه جمعة إلى أنه تمت المشاركة بحضور عدد (5) من العاملين بالديوان العام وذلك لحضور المؤتمر الدولي عن الاستثمار والتصنيع الدولي ، وذلك بمقر معهد التخطيط القومي ، كما تم توقيع بروتوكول لتدريب جميع المناطق للوجهين القبلي والبحري لأطلس الأوقاف وقطاع القاهرة الكبرى ، كما تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع مهندسين وفنيين مساحة للعمل بالهيئة.

ولفت إلى أنه في مجال الخطة التدريبية لعام 2021م تم عقد (20) دورة تدريبية في الشئون الهندسية والقانونية والملكية العقارية والزراعة والشئون الاقتصادية والاستثمار والتحول الرقمي ، وتم عقد دورتين تدريبيتين في الشئون الإدارية وذلك من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ووزارة العدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ومعهد إعداد القادة ، وكليات الهندسة ، وأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأفاد الوزير في بيانه بأنه تم تنفيذ برنامج تدريبي في "الملكية العقارية" لعدد (52) من العاملين بالإسكان بديوان عام الهيئة ومناطقها بمقر الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، وتنفيذ برنامج تدريبي لعدد (26) مهندسًا بديوان عام الهيئة ومناطقها بمقر معسكر أبو بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية، وتم إعداد تطبيق هندسي على الطبيعة لمشروع برج العرب لما تم شرحه ، وذلك للوصول لأعلى درجات السلامة الإنشائية ومطابقتها للمواصفات الفنية.





وذكر أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي في "الإدارة الزراعية" لعدد (90) من العاملين بالشئون الزراعية بديوان عام الهيئة ومناطقها بمقر الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، وتنفيذ برنامج تدريبي لعدد (144) من العاملين بالملكية العقارية بديوان عام الهيئة ومناطقها بشأن الأحكار وبلاغات وضع اليد ونقل التكليف بمقر الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، وتم تنفيذ برنامج تدريبي في "المراجعة الداخلية والحوكمة" لعدد (160) من العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها ، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي في "الشئون القانونية" لعدد (190) من العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها.