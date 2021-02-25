صحة البحر الأحمر: نستهدف 70 ألف طفل خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إنهاء كافة الاستعدادات لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، المقررة يوم الأحد المقبل 28 فبراير حتي الأربعاء 3 مارس، وذلك تنفيذًا للخطة القومية التي تهدف أن تكون مصر خالية من مرض شلل الأطفال.





أضاف "مرعى" الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفل بمختلف مدن المحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى المحافظة، وذلك من خلال مشاركة 240 فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.





ووجه وكيل وزارة الصحة والسكان بتذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين فى حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.





وأكد مدير مديرية الصحة بالبحر الاحمر أن الحملة تستهدف تطعيم (69263) طفل بمحافظة البحر الأحمر، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى المحافظة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجانى لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة (240) فرق ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.