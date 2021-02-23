محافظ أسوان لأعضاء النواب والشيوخ: مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات .. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن مصلحة المواطن الأسوانى تأتى فوق أي إعتبارات ونحن نعمل لصالح أهالى المحافظة بجميع قراها ومدنها بعيدًا عن القبلية والعصبية والتقسيمات الإدارية للمراكز والمدن.





جاء ذلك فى اللقاء الموسع الذى عقده مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في أجواء من المصارحة والمصداقية والشفافية حيث تم إستعراض مختلف المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسوانى في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والطرق والبريد والإشغالات وغيرها.









وأكد عطية أنه بالتعاون مع نواب المحافظة سيتم الإستجابة لأى مطالب جماهيرية ، مع تحقيق الرقابة البرلمانية والشعبية على مستوى أداء التنفيذيين وترشيح العناصر المتميزة خلال الفترة القادمة والتي ستكون قادرة على الوفاء بمتطلبات وخدمة المواطن الأسوانى سواء بالعمل الميدانى أو التنفيذي.





وأوضح أشرف عطية أن المحافظة تسعى بشكل جادى لإنهاء معاناة المواطنين في كافة المدن والقرى ومنها تنفيذ مشروع توسعات محطة فطيرة بكوم أمبو بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه للقضاء على مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب بقرى ومناطق مركزى نصر النوبة وكوم أمبو ، بجانب إنشاء مدينة كوم أمبو الجديدة للحد من التكدس العمرانى في المدينة القديمة وتقديم خدمات مميزة للمواطنين ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمى بالمدينة القديمة ، علاوة على إعطاء الأولوية لمشروعات تشغيل الشباب لمواجهة مشكلة البطالة ، بجانب مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومستوى جودة الخدمات الصحية والتعليمية .





و أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ أسوان بفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع إحتياجات الشارع الأسوانى وطموحاته خلال الفترة القادمة ، مؤكدين أن ما تشهده المحافظة من مشروعات في كافة قطاعات العمل العام وخاصة في البنية التحتية والتطوير والتجميل ، بالإضافة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية في إطار مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر يعتبر نقلة نوعية لم تشهدها المحافظة منذ سنوات .





و أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان جداول إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 20202021، للصفوف الرابع والخامس والسادس (الإبتدائى) والأول والثاني والثالث (الإعدادى).





ومن المقرر أن تبدأ إمتحانات الصفوف الابتدائية يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.



