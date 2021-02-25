ضبط سيارة محملة بـ 15 طنا من أحجار الذهب بمرسى علم

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا) حال إستقلاله (سيارة"نقل") محمل عليها كمية من الأحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى 15 طن تقريبًا ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية" ، والسيارة لإستخدامها فى النقل.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر الأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .