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حوادث

ضبط سيارة محملة بـ 15 طنا من أحجار الذهب بمرسى علم

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا) حال إستقلاله (سيارة"نقل") محمل عليها كمية من الأحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى 15 طن تقريبًا ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية" ، والسيارة لإستخدامها فى النقل.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر الأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .
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