ختام مسابقات اسكيت سيدات فردي في ثاني أيام كأس العالم للرماية

يشهد اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للرماية "الخرطوش" التي تستضيفها مصر، مسابقات في الاسكيت فرق وفردي رجال وسيدات ضمن منافسات البطولة التي يشارك بها 400 لاعب ولاعبة.





وتختتم اليوم مسابقة الاسكيت سيدات على مستوي منافسات الفردي، وتستكمل منافسات الاسكيت رجال فردي وفرق والسيدات فرق، ومختلط على مدار يومي الجمعة والسبت.





ويأتى ذلك فى إطار فعاليات بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" المقامة بميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 فبراير الجاري حتي 5 مارس المقبل بمشاركة من 32 دولة من مختلف دول العالم ضمن سلسلة البطولات الرياضية الدولية التى تقام بمصر خلال الفترة الراهنة.





يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "لأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".