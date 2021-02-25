هشم رأسها.. نيابة نجع حمادي تقرر إيداع قاتل والدته مصحة نفسية

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، إيداع المتهم بقتل والدته، مصحة نفسية لمدة 15 يوما مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع رقية فاو متولي، 75 عامًا، مقيمة بقرية نجع خضر.





وتبين من تحريات المباحث برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن ابنها الموظف في السكة الحديد، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





وأفادت التحريات، بأن ابنها يعاني من انفصام في الشخصية ومرض نفسي، ودائم التعدى عليها.





وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





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