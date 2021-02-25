برلمانية: إطلاق مسابقة المُبدع الصغير تحت رعاية حرم الرئيس تشجع النشء على الإبداع

قالت النائبة رانيا الجزايرلى عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمُبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنها تخلق بيئة مُحفزة على الابتكار، وتشجيع الأجيال الناشئة على الإبداع وتنمية مواهبهم.









وأضاف الجزايرلى فى بيان صحفى لها، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المُبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المُتعددة، مُؤكدة أن اهتمام الدولة بالإبداع الثقافي والفني للأطفال سيكون له آثار إيجابية في الحاضر والمستقبل، مُشيرة إلى أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني.











كما أكدت النائبة رانيا الجزايرلى عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى الانجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يُصب في مصلحة دعم وتشجيع الإبداع والبحث والابتكار، مُذكرة أن مصر مليئة بالمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات وفي شتى المحافظات.