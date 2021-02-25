ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: إطلاق مسابقة المُبدع الصغير تحت رعاية حرم الرئيس تشجع النشء على الإبداع

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:25 م
النائبة رانية الجزايرلى
النائبة رانية الجزايرلى
Advertisements
القسم السياسى
قالت النائبة رانيا الجزايرلى عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، تأتي في إطار دعم الدولة المصرية للمُبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنها تخلق بيئة مُحفزة على الابتكار، وتشجيع الأجيال الناشئة على الإبداع وتنمية مواهبهم.


وأضاف الجزايرلى فى بيان صحفى لها، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المُبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المُتعددة، مُؤكدة أن اهتمام الدولة بالإبداع الثقافي والفني للأطفال سيكون له آثار إيجابية في الحاضر والمستقبل، مُشيرة إلى أن الثقافة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكري والفني.


كما أكدت النائبة رانيا الجزايرلى عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن انطلاق جائزة الدولة للمُبدع الصغير يعد انجازًا جديدًا يضاف إلى الانجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يُصب في مصلحة دعم وتشجيع الإبداع والبحث والابتكار، مُذكرة أن مصر مليئة بالمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات وفي شتى المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب