جامعة عين شمس تستعد للامتحانات.. نائب مدير المستشفيات: متخافوش.. وطلاب المدن الجامعية يوجهون رسالة طمأنة لذويهم

_نائب مدير مستشفيات عين شمس تكشف لـ صدى البلد استعدادات الجامعة للامتحانات

_متخافوش.. طلاب المدن الجامعية بعين شمس يوجهون رسالة طمأنينة لذويهم

_ غرفة لكل طالب بالمدن الجامعية.. مدير الرعاية الطبية يكشف استعدادات الامتحانات بعين شمس









قالت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، ان الجامعة مستعدة لامتحانات الفصل الدراسي الاول، مؤكدة انه تم وضع حزمة من الاجراءات الاحترازية التي تحافظ علي سلامة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.





وأضافت سامية عبده لـ صدي البلد انه يوجد علي البوابات كواشف حرارية لجميع الطلاب وحال الاشتباه في احد الطلاب يتم التعامل معه بشكل سريع مع تقديم التسهيلات للتعامل مع الحالة بدون اي معوقات.





وأكدت سامية عبده انه توجد تجهيزات واجراءات احترازية مكثفة استعدادا للامتحانات مع الزام جميع الطلاب والعاملين بارتداء الكمامة وتعقيم لجان الامتحانات بصفة دورية ومستمرة .





وبعث نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس رسالة طمأنة لجميع الطلاب المنتمين للجامعة قائلة: "اطمنوا إجراءات احترازية مشددة زي السنة اللي فاتت نجحنا ولم تظهر اي معوقات نهائيا".





من جانبه قال الدكتور أحمد الهنداوي مدير الرعاية الطبية بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس انه يتم أخذ مسحات كورونا لجميع الطلاب بالمدينة الجامعية حسب الجداول المعلنة سابقا، مؤكدا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى انه إذا تم اكتشاف حالة كورونا يتم عزلها بأحد مستشفيات الجامعة بالمجان، موضحا انه يوجد تعقيم مستمر بكل المباني الموجودة داخل المدن الجامعية.



