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تعليم

عميد تربية حلوان: إتاحة فرص تعلم إضافية من خلال مركز تعليم الكبار

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:08 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بجامعة حلوان، إن مركز تعليم الكبار أنشئ فى 2019 وهو كيان مؤسسى يتبع الوحدات ذات الطابع الخاص، ولكنه ينتمى بالشكل الأول إلى خدمة المجتمع، ومتفوق محليا ومتميز إقليميا وينافس محليا فى مجال محو الأمية والتنمية المستدامة، ويعمل على توظيف الإمكانات البشرية والخبرات مع الشركاء في المجتمع لكى تتيح فرص تعليم إضافية، ليكون بيتا للخبرة لكل الشركات والمؤسسات والباحثين فى مجال التربية المستمرة والتنمية المستدامة.

وأوضح إيهاب حمزة أن الكلية تقدم برامج تدريبية اونلاين فى مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والإرشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين فى العلوم النفسية والتربية الخاصة وذلك من خلال مركز الإرشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الكلية تقدم أيضا دورات تدريبية تضمنت مراحل تثبيت المهارات الأساسية للغة العربية وتوسيع نطاقها لدى المتعلمين الناطقين بغيرها، ويُعرف بمرحلة الاستخدام الذاتي للغة، وزيادة الثروة اللغوية لدى المتعلمين، كما تناولت الدورة التدريبية الإطار المرجعي المشترك للغات، بجانب دوافع تعلم اللغة المختلفة الدينية والثقافية والحضارية وغيرها. 

وبدأت المدن الجامعية للبنين والبنات في جامعة حلوان، باستقبال الطلاب المقيمين بها، استعدادًا لاستكمال العام الدراسي الأول وأداء الامتحانات للعام الجامعي 2020-2021، التي ستبدأ السبت القادم 27 من فبراير الجاري.

وبدأ الطلاب المغتربون من المحافظات المختلفة في التوافد على المدن الجامعية، مصطحبين أمتعتهم وكتبهم الدراسية، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها الجامعة بدءًا من بوابات الاستقبال.
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