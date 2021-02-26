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برلمان

«أبو شقة» يعقد اجتماعا موسعا مع شيوخ وقيادات الوفد غدا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
يعقد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مشتركًا غدا السبت في تمام الثانية ظهرًا بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

يضم الاجتماع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

ويناقش الاجتماع عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.

كما يناقش الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه ومناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه.

ونظرًا لظروف فيروس كورونا وما يستوجبه من إجراءات احترازية فقد تقرر أن يكون دخول الحزب قاصرًا على الأعضاء المدعوين فقط لحضور الاجتماع.
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