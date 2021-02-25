التضامن: الرئيس طالب بحلول مستدامة للعمالة غير المنتظمة ولدينا 80 ألف صياد

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تم الحديث عن العمالة غير المنتظمة والمشكلات التى تواجه الصيادين.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس يطالب بـحلول مستدامة للعمالة غير المنتظمة ويكون لجميع الفئات.





وأشارت إلى أن الرئيس وجه بدعم منظومة حماية الصيادين وإمدادهم بالمستلزمات والمعدات المطلوبة.

وأوضح أن هناك 65 ألفا و200 صياد مسجلين، ولكن العدد من الممكن أن يكون حوالى 80 ألفا، لأن هناك أعدادا غير مسجلة، ولذلك سنقوم بتحديث البيانات، وهناك تواصل مع الهيئات وليس الصيادين.





ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة تهدف لـحماية العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية لهم، والرئيس طالب بتوفير أقصى سبل الحماية.





وأكدت القباج أن الوزارة ستقوم بإطلاق خط ساخن للتوصل للحالات التى تريد دعما بدلا من نشرها على السوشيال ميديا.





وكشفت أن هناك حالات تعانى من مشكلات ولذلك سيكون هناك قرارات لتوفير الدعم لـتلك الأسر.