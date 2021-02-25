ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن: الرئيس طالب بحلول مستدامة للعمالة غير المنتظمة ولدينا 80 ألف صياد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:42 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
البهي عمرو
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تم الحديث عن العمالة غير المنتظمة والمشكلات التى تواجه الصيادين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس يطالب بـحلول مستدامة للعمالة غير المنتظمة ويكون لجميع الفئات.

وأشارت إلى أن الرئيس وجه بدعم منظومة حماية الصيادين وإمدادهم بالمستلزمات والمعدات المطلوبة.
 
وأوضح أن هناك 65 ألفا و200 صياد مسجلين، ولكن العدد من الممكن أن يكون حوالى 80 ألفا، لأن هناك أعدادا غير مسجلة، ولذلك سنقوم بتحديث البيانات، وهناك تواصل مع الهيئات وليس الصيادين.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة تهدف لـحماية العمالة غير المنتظمة، وتوفير الحماية لهم، والرئيس طالب بتوفير أقصى سبل الحماية.

وأكدت القباج أن الوزارة ستقوم بإطلاق خط ساخن للتوصل للحالات التى تريد دعما بدلا من نشرها على السوشيال ميديا.

وكشفت أن هناك حالات تعانى من مشكلات ولذلك سيكون هناك قرارات لتوفير الدعم لـتلك الأسر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن فى أسبوع..بروتوكولات وجلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة..و تكوين حاضنات للطلاب المتفوقين بالجامعات..3.5 مليون شريحة محمول لمستفيدي تكافل وكرامة

التضامن تضع خارطة لدعم العمالة غير المنتظمة.. نواب: توفير الأمان المستدام أهم احتياجات العمال.. واقتراحات بمعاش البطالة للحالات المرضية

وزيرة التضامن أمام النواب: توزيع مكلفات الخدمة العامة على 16 وزارة و8 هيئات حكومية

تنسيق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. جهود التضامن في أسبوع

في إطار مبادرة حياة كريمة.. وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة.. الوثيقة حماية للأسرة من المخاطر التى تتعرض لها العمالة فى أماكن العمل

وزير القوى العاملة: زيادة المنح الدورية للصيادين والعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

عاجل.. الكويت تمنع ركاب «الترانزيت والمحولين» النزول من الطائرة

5 أشياء تحدث لجسمك إذا تناولت البصل باستمرار

انطلاق التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد..والصحة توضح علاقته بكورونا

أحمد كريمة عن رؤيا الشحات أنور: لا نملك إلا التصديق لأنها من «حافظ لكتاب الله»

تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري بالكامل

إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية قنبلة من "التخلف" وينتقص من قيمة المرأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتحاد الدولي لليد ينشر حيثيات قرار إيقاف هشام نصر .. مستندات

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق