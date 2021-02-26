شاهد.. المنازل الآيلة للسقوط قنبلة موقوتة بالمحلة تهدد أرواح آلاف المواطنين والمحافظ يوجه بإزالتها فوريا.. فيديو وصور

# حملات مكبرة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط وإخطار قاطنيها دوريا

# محافظ الغربية: "لا يمكن السكوت عن المنازل الآيلة وردع المخالفين قانونيا"

# تعليمات من لجان إسكان: تفعيل الحملات الأمنية والتنفيذية لإزالة التعديات على أملاك الدولة









شهدت شوارع وميادين مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار عراقيل إزالة العشرات من المنازل الآيلة للسقوط بسبب تقاعس القيادات الأمنية في التعاون مع القيادات التنفيذية على الرغم من ارسال عشرات الفاكسات إلي ديوان مديرية أمن الغربية بالضرورة رفع وإزالة المنازل خطر الداهم بعدما تعرضت المدينة العمالية لإنهيار منزلين طوال 8 أشهر الماضية بمنطقتي أبو راضي والرجبي وهو ما أثار حفيظة المواطنين و أصابهم بحالة من الرعب والفزع الشديدين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت .





ورصدت "صدى البلد" نجاح القيادات التنفيذية بنطاق حي أول وثان المحلة في إزالة ما يقرب من 9 منازل بمناطق المحجوب وسكة طنطا و محطة التيسير من خلال الدفع بمعدات واللودرات بموجب التواصل مع ساكني تلك المنازل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل لهم بمناطق الراهبين بمركز سمنود .









"والله حياتنا فعليا بتبقي في خطر ولكننا نعاني من عدم القدرة على بناء منزلنا عقب انهياره " بتلك الكلمات عبر المواطن محمد حسن أحد سكان منطقة الرجبي بحي أول المحلة لافتا بقوله "فقدت زوجتي وأبنائي وأبويا وأمي في حادث مأساوي ولكن فضل الله عظيم " .





كما أكد أن بعض المسئولين اكدوا له عدم السماح في بناء المنزل بسبب إيقاف أعمال البناء من جانب مجلس الوزراء لافتا "أناشد رئيسنا عبد الفتاح السيسي بنظرة بالروح العطف لإيواء ما تبقى من أفراد الأسرة لحمايتهم من أخطار التشرد مطالبا بتأمين حياة المواطنين المهددين بالموت داخل منازل آيلة للسقوط منتشره بربوع حي أول وثان المحلة " .









في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته لنائبه الدكتور أحمد عطا بضرورة تشكيل لجنة لحصر العقارات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات بكل مركز ومدينة واتخاذ اللازم للعرض الفوري على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .





وأوضح محافظ الغربية أنه تقرر تشكيل لجان تضم نائب رئيس الحي ومدير التنظيم بالمركز والمدينة "عضوا" ومهندس التنظيم بالمركز أو المدينة "عضوا" وفني المنطقة بالمركز أو المدينة "عضوا" ومن تراه اللجنة مناسبا للتصدي لظاهرة انهيار المنازل الأيلة للسقوط.





كما أعلن المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة أنه تمكن من إزالة ما يقرب من 5 منازل آيلة للسقوط خطر داهم بمناطق سكة طنطا والشؤون ومحطة التيسير لافتا بقوله "سأتصدى لكل مخالفات البناء ولكافة المعتدين على خطوط التنظيم وأملاك الدولة حفاظا على هيبة الدولة والصالح العام " .





من جانبه صرح المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة أن اللجنة الهندسية المشكلة لفحص المباني والعقارات الخطر الداهم الأيلة للسقوط مارست دورها وعاينت عشرات المناطق بنطاق الحي لتأمين حياة وأرواح المواطنين تمهيدا لإزالتها فوريا عقب انهيار منزلين وسقوط أكثر من 9 قتلى و5 مصابين بسبب التصدعات والشروخات المفاجئة بمنطقتي الرجبي و طه الحكيم بطنطا والمحلة.

كما تابع مسئولو اللجنة الهندسية المشكلة لفحص المباني لإخلاء وغلق 22 عقار صادر لهم قرار إزالة للخطورة الداهمة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من إجمالي 31 عقارا .



