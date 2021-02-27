الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 27 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى.





سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.88 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع وهو الأعلى سعرا بين كافة العملات الأجنبية فى مقابل النيه المصرى.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.





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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.73 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.





وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.67 جنيه للشراء و40.85 جنيه للبيع.



