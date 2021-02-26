عطاء دائم حتى الرحيل.. تعرف على أبرز مؤلفات أحمد زويل في ذكرى ميلاده

ابتكر الدكتور أحمد زويل ، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض، والوحدة الزمنية التي تُلتقط فيها الصورة هي فمتوثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء من الثانية.









ونشر أكثر من 350 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل: مجلة ساينس ومجلة نيتشر.









وورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة (تضم هذه القائمة ألبرت أينشتاين، وألكسندر غراهام بيل).









ونرصد في هذا التقرير أبرز الكتب التي كتبها الدكتور زويل:

* كتاب رحلة عبر الزمن.. الطريق إلى نوبل

* كتاب عصر العلم (2005)

* كتاب الزمن (2007)

* آخر مؤلفات الدكتور زويل باللغة العربية كتاب "حوار الحضارات" (2007)

* كتاب 4D Electron Microscopy (يتحدث عن التصوير الميكروسكوبي الإلكتروني رباعي الأبعاد).

* كتاب Imaging in Space and Time (يتحدث عن استخدام المجهر الإلكتروني في الدراسة المجهرية للحصول على معلومات رباعية الأبعاد كثيرة مقارنة بالأدوات العلمية الأخرى).





* كتاب علم الأحياء الفيزيائي - من الذرات إلى الطب (Physical Biology: From Atoms to Medicine)‏: كتاب بالإنجليزية عن أحدث الطرق والمفاهيم في السلوك الكيميائي والحيوي.



