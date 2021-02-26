ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل وإصابة 30 من عناصره في الضربات الأمريكية شرق سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:00 م
الحشد الشعبي العراقي
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل وإصابة 30 من عناصره في سوريا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل وإصابة 30 من عناصره خلال الضربة الأمريكية على الحدود السورية العراقية مساء الخميس.

وقال النائب أحمد الأسدي رئيس الهيئة السياسية لتحالف الفتح في بيان إن تكرار قصف تشكيلات الحشد الشعبي وثكنات القوات المسلحة العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية من قبل الجانب الأمريكي هو انتهاك صارخ للسيادة واعتداء مرفوض ومُدان على الدولة ورمز سيادتها.

وشدد في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية على ضرورة لوقوف موحدين شعبا وحكومة وقوى سياسية في مواجهة هذه التجاوزات.

وقال الأسدي إن الاعتداء الأمريكي على الحدود مع سوريا، تسبب بسقوط أكثر من 30 شهيدًا وجريحًا.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات عسكرية، مساء الخميس، على بُنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الهجمات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، كما قتل 17 شخصا جراء الغارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طائرة مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا

17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا

وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية على سوريا

شريعة الغاب.. سوريا تحذر من عواقب الهجوم الأمريكي الأخير

ترشيحاتنا

الكويت.. والد الفنان مشاري البلام يكشف مفاجأة خطيرة عن وفاته

أطقم طبية.. جامعة عين شمس: درجة استعداد قصوى لإجراء الامتحانات

إبراهيم عيسى: تعديل قانون الشهر العقاري يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي

3 "إسماعيلاوية" ساعدوا فريق سيمبا في الفوز على الأهلي.. تفاصيل

خسائر فادحة.. حريق هائل بالسودان

لإخفاء علاقته بزوجته.. عامل يهشم رأس خاله ويشعل النار في غرفته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها