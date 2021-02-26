بسبب إهانة من شقيقه.. انتحار شاب شنقا داخل شقة في الجيزة

أنهى شاب حياته شنقا داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.





بلاغا تلقته شرطة النجدة بالجيزة، أفاد العثور على جثة شاب مشنوقا في حبل داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.





وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثة شاب معلقا في حبل داخل الشقة محل البلاغ، وبها سحجات بمنطقة الرقبة.





وشرحت التحريات الأولية، أن الشاب يمر بأزمة نفسية بسبب قيام شقيقه بالتعدي عليه وإهانته.





كما تبين من التحريات، أن مشكلات نشبت بين المتوفي وشقيقه، قام على أثرها الأخير بإحضار أصدقائه لحلها وعقد جلسة صلح، الا أن الحاضرين قرروا خطأ المتوفي في حق شقيقه، فقام الأخير بالتعدي عليه وإهانته.





وأوضحت التحريات أن شقيق المتوفي وأصدقاءه تركوه في الشقة وأغلقوا عليه الباب، فقام بشنق نفسه في حبل معلق بالسقف.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.