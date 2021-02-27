رغم الطبيعة الوعرة .. شاهد مدير تنفيذي يشرح كيف تم إنجاز مشروع محور ديروط

قال المهندس مينا جرجس ، ،مدير تنفيذي بمحور ديروط ، إن العمل بالمحور تم من خلال 5 مقاولين رئيسين ، لتولي عمليات الحفر والردم ، والعمل بالتوازي على إنجاز المحور ، والذي يمتد لمسافة تبلغ 42 كيلو مترا وعرض يصل لـ 21 مترا .





وأضاف المهندس مينا جرجس ، خلال استضافته في برنامج "مصر بتبني" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن عمليات الحفر بالمحور ، تجاوزت المليون ونصف متر مكعب حفر ، بغرض تجاوز بعض الجبال على طول الطريق ، وكان ذلك من أكبر معوقات المشروع .





وأشار إلى أن عمليات الحفر استمرت لمدة عامين ، إلى جانب عمليات المساطب على طول الجبال ، بطول 4 متر لكل مسطبة ، ومخر سيل لمياه الأمطار ؛ لتأمين المحور .





وتابع : الطريق مائل بشكل يتناسب مع تصريف مياة الأمطار ، ومتبقي أعمال الحمايات الجامبية للمحور ، للإنتهاء منه .





وأكمل : طبيعية الجبال الوعرة كانت من أكبر معوقات إنجاز المشروع ، والعمل به كان على مدار الـ 24 ساعة .



