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توك شو

رغم الطبيعة الوعرة .. شاهد مدير تنفيذي يشرح كيف تم إنجاز مشروع محور ديروط

السبت 27/فبراير/2021 - 10:53 ص
المهندس مينا جرجس
المهندس مينا جرجس
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نورهان رأفت
قال المهندس مينا جرجس ، ،مدير تنفيذي بمحور ديروط ، إن العمل بالمحور تم من خلال 5 مقاولين رئيسين ، لتولي عمليات الحفر والردم ، والعمل بالتوازي على إنجاز المحور ، والذي يمتد لمسافة تبلغ 42 كيلو مترا وعرض يصل لـ 21 مترا .

وأضاف المهندس مينا جرجس ، خلال استضافته في برنامج "مصر بتبني" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن عمليات الحفر بالمحور ، تجاوزت المليون ونصف متر مكعب حفر ، بغرض تجاوز بعض الجبال على طول الطريق ، وكان ذلك من أكبر معوقات المشروع .

وأشار إلى أن عمليات الحفر استمرت لمدة عامين ، إلى جانب عمليات المساطب على طول الجبال ، بطول 4 متر لكل مسطبة ، ومخر سيل لمياه الأمطار ؛ لتأمين المحور  .

وتابع : الطريق مائل بشكل يتناسب مع تصريف مياة الأمطار ، ومتبقي أعمال الحمايات الجامبية للمحور ، للإنتهاء منه .

وأكمل : طبيعية الجبال الوعرة كانت من أكبر معوقات إنجاز المشروع ، والعمل به كان على مدار الـ 24 ساعة .

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