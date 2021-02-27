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محافظات

محافـظ المنوفية يبحث مع وفد شركة نرويجية آليات تطوير البحر الفرعوني لدعم الصيادين

السبت 27/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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مروة فاضل
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه اليوم جزلر لارسون المدير التنفيذي لشركة إستيرنر النرويجية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي بنظام الأحواض المغلقة لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع استزراع سمكي بتقنية حديثة، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الزيارة تأتى في إطار خطة المحافظة لتطوير البحر الفرعوني لصالح الصيادين من أبناء المحافظة وتطوير منظومة العمل للعاملين بمهنة الصيد بهدف تحقيق زيادة معدلات الثروة السمكية وزيادة الإنتاج بما يعود بالنفع العام وتحسين مستوى معيشة الصيادين. 

وتناول اللقاء مناقشة دراسة تطوير البحر الفرعوني وبحث سبل آلية تنمية مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع سمكي بنظام الأحواض المغلقة (Ras) وبتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية، فضلًا عن تدريب الصيادين على الأساليب الحديثة للصيد وتقديم الدعم الكامل لهم.

ويقوم الوفد يرافقه السكرتير العام المساعد بإجراء معاينة على الطبيعة بمركز منوف لتفقد البحر الفرعوني وذلك لإعداد دراسة متكاملة لأعمال التطوير لزيادة معدلات الثروة السمكية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كل الدعم والرعاية للصيادين من أبناء المحافظة بما يساهم في توفير سبل الراحة والأمان وذلك في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتماشيًا مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في شتى القطاعات المختلفة.
محافـظ المنوفية يبحث مع وفد شركة نرويجية آليات تطوير البحر الفرعوني لدعم الصيادين
محافـظ المنوفية يبحث مع وفد شركة نرويجية آليات تطوير البحر الفرعوني لدعم الصيادين
محافـظ المنوفية يبحث مع وفد شركة نرويجية آليات تطوير البحر الفرعوني لدعم الصيادين
محافـظ المنوفية يبحث مع وفد شركة نرويجية آليات تطوير البحر الفرعوني لدعم الصيادين
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