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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 مصابا فلسطينيا

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي، لـ927 وافدا من الأشقاء الفلسطينيين، منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات الطبية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الدعم النفسي تم تقديمها للمصابين الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج من الجروح، والحروق، والكسور، المختلفة في 10 مستشفيات تابعة للوزارة بمحافظات (شمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقاهرة).

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن ما يقدر بنحو 10% من الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقوا جلسات الدعم النفسي، اقتضت حالتهم استخدام علاج دوائي مع الجلسات، مؤكدة أن الفرق المكلفة بالمتابعة النفسية للأشقاء الوافدين من قطاع غزة، تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة للأشقاء من الشعب الفلسطيني.

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