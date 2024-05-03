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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم وقائد الزمالك يغيب عن مواجهتي نهضة بركان في الكونفدرالية

صدى البلد

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن غياب اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عن الملاعب بسبب الإصابة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"شيكابالا يغيب عن الملاعب لمدة من 4 لـ 6 أسابيع بسبب إصابة في العضلة الأمامية وبالتالي يغيب عن نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان".

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتيتحدد موعد مباراة الذهاب يوم 12 مايو الجاري في الملعب البلدي بمدينة بركان في المغرب . 

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