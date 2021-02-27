ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سجن مشدد وغرامة..أبرز عقوبات التستر وإخفاء مجرم هارب من العدالة

السبت 27/فبراير/2021 - 05:30 م
حبس
حبس
Advertisements
سماح أنور
يعد التستر علي مجرم هارب من العدالة جريمة يعاقب عليها القانون، ويوجد هذا النوع من الجرائم في المجتمع بكثرة  من خلال قيام معاوني المجرم سواء كانوا أصدقاء أو جيران أو العائلة ذاتها، بإخفاء الخارجين عن القانون وذلك من خلال مساعدتهم في الهرب خارج نطاق المحيط المطلوب به جنائيا أو خارج البلاد وفي حالات أخري يكون فيها إخفاء قسري مما يكثف جهود الأمن في البحث عن المجرم.

وواجه قانون العقوبات هذه الجريمة من خلال عقوبات رادعة غرضها ردع المخالفين للإطار القانوني الذي وضعه القضاء المصري في توقيع الجزءات لمن يخرج عن القانون، وفيما يلي نستعرض أبرز مواد الباب الثامن من القانون المعني بعقوبات التستر علي مجرم.

تنص المادة 138  علي أن : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ،فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منهوذلك  إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى، وذلك وفقا للمادة 139 من القانون.
 
وأشارت المادة 140، إلي أنه  كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

- إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد. 

-  وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن. 
وفي كل الأحوال تكون العقوبة الحبس 

 وتنص  المادة 141 علي أن :  كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها

وطبقا للمادة 142 من القانون، كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد واقعة عاطل المرج.. اعرف عقوبات التعدي على الحيوانات

5 جرائم ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. اعرف العقوبات القانونية

8 حالات تلقي بالسارق داخل السجن مع الشغل وفقا للقانون.. تعرف عليها

3 حالات تصل فيها عقوبة اختلاس المال العام للسجن المؤبد.. تعرف عليها

أبرزهم قائمة المنقولات ...الحبس والغرامة عقوبات إمتناع الزوج عن إعطاء زوجته حقوقها

بعد الاعتداء على مدير مستشفى بـ "مية النار".. اعرف عقوبة المتهمين

ترشيحاتنا

هل إقامة الصلاة شرط لصحتها عند أدائها منفردا بالمنزل .. الإفتاء تجيب

دراسة تكشف معلومات جديدة حول الإصابة الثانية بـ كورونا بعد التعافي

بعد استثمار صلاح في العقارات وأدوات البناء.. أساطير اقتحموا مجال البيزنس

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

السيستم مختلف .. وزير التعليم: لا داعي للقلق من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

للنساء بعد سن الـ35 .. نصائح لزيادة البويضات