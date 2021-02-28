الأردن.. قرار بعدم دخول طلاب التعلم عن بُعد الجامعة

قررت الجامعة الأردنية، عدم السماح لطلبة التعلم عن بُعد بدخول الجامعة، تطبيقًا لأوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء.









ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قالت عمادة شئون الطلبة في الجامعة الأردنية، إنه اعتبارا من اليوم، الأحد، لن يسمح لأي طالب بدخول الحرم الجامعي، ما لم يكن لديه محاضرات يتم حضورها، بمن فيهم طلبة الدراسات العليا.









وذكرت الجامعة في بيان، أن "هذا القرار يأتي تطبيقا لأوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي أقرت أن التعليم في غالبيته عن بُعد، إلا بعض المحاضرات المقرر دراستها عمليا في الجامعة وبعض المختبرات".









وأضافت أن "جميع خدمات مكتبة الجامعة متوفرة إلكترونيا عبر بوابتها"، مناشدة الطلاب ضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على صحتهم والمجتمع بأكمله.









يذكر أن اليوم، الأحد، هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني في الجامعة الأردنية.