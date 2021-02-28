ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن.. قرار بعدم دخول طلاب التعلم عن بُعد الجامعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:44 ص
الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
Advertisements
شيماء مصطفى
قررت الجامعة الأردنية، عدم السماح لطلبة التعلم عن بُعد بدخول الجامعة، تطبيقًا لأوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء.


ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قالت عمادة شئون الطلبة في الجامعة الأردنية، إنه اعتبارا من اليوم، الأحد، لن يسمح لأي طالب بدخول الحرم الجامعي، ما لم يكن لديه محاضرات يتم حضورها، بمن فيهم طلبة الدراسات العليا.


وذكرت الجامعة في بيان، أن "هذا القرار يأتي تطبيقا لأوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي أقرت أن التعليم في غالبيته عن بُعد، إلا بعض المحاضرات المقرر دراستها عمليا في الجامعة وبعض المختبرات".


وأضافت أن "جميع خدمات مكتبة الجامعة متوفرة إلكترونيا عبر بوابتها"، مناشدة الطلاب ضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على صحتهم والمجتمع بأكمله.


يذكر أن اليوم، الأحد، هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني في الجامعة الأردنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد قرار استكمال الدراسة عن بعد.. الطلاب: تكلفة الإنترنت هي العائق الوحيد

لطلاب الدراسات العليا.. كل ما تريد معرفته عن وضع الدراسة بالتعليم عن بُعد

إنترنت مجانى وتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.. خدمات تقدمها تربية نوعية عين شمس لطلابها بسبب كورونا

بعد إقرار الأعلى للجامعات لـ "التعليم عن بعد" .. تباين آراء الطلاب حول فاعليته.. والتعليم العالي: تطبيق النظام الهجين بالترم الثاني

قرارات عراقية أردنية جديدة تحدث طفرة فى التبادل التجاري للبلدين

ترشيحاتنا

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث

إدانة ومطالبة بالانسحاب.. قرار أمريكي عاجل بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي

إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي عقب تألق أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا

دعاء قبل الامتحان .. 13 كلمة لتسهيل الصعب وتثبيت الحفظ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات