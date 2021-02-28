ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل مصرع شخص وإصابة شقيقته في البحيرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:43 م
جثة
جثة
Advertisements
أسماء الجنبيهى
لقى شخص مصرعه وأصيبت شقيقته، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق العلمين الدولي بنطاق مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابة إلي مستشفى إتياي البارود وحفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق العلمين الدولي بنطاق مركز وادى النطرون. 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع " فرج مسعود حميده محمود، 60 سنة"، وإصابة شقيقته "عزيزه مسعود حميده محمود، 53 سنة"،  وتم نقل المصابة إلي مستشفى إتياي البارود وحفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حوادث بالمنيا

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمركز وادي النطرون

ضحية لقمة العيش.. تفاصيل مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بمركز الدلنجات بالبحيرة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين على طريق البحيرة

مصرع وإصابة ٥ في حادث تصادم سيارتين بمطروح

ترشيحاتنا

عاصفة مصرية في تركيا.. صحف إسطنبول تتغنى بتألق "الأناكوندا" مصطفى محمد

الدوري المصري.. علاء عبدالعال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة البنك الأهلي

استرداد الخاطب للمهر.. مفاجآت فى قانون الأحوال الشخصية بعد إحالته للجان النواب

اعذروني.. ابنة يوسف شعبان تكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ كورونا

الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة

بعد تعيين أحمد حسام ميدو.. تعرف على مهام المستشار الفني لبيراميدز

Advertisements

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال الـ 20 يوما المتبقية من فصل الشتاء.. فيديو

الدوري المصري .. 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

تخفيض الرسوم .. مقترح بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

لاعب كرة طردته زوجته في الشارع.. مأساة العميد في الإسكندرية.. فيديو

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

صديق عمره.. الموت يفجع خالد الغندور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فولكس فاجن تكشف موعد طرح الميني فان Buzz الكهربائية ذاتية القيادة

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

مضاعفات فيروس كورونا لدى الأطفال.. خبير مناعة يكشف مفاجأة