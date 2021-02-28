تفاصيل مصرع شخص وإصابة شقيقته في البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيبت شقيقته، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق العلمين الدولي بنطاق مركز وادى النطرون ، وتم نقل المصابة إلي مستشفى إتياي البارود وحفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. المصابة





تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق العلمين الدولي بنطاق مركز وادى النطرون.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع " فرج مسعود حميده محمود، 60 سنة"، وإصابة شقيقته "عزيزه مسعود حميده محمود، 53 سنة"، وتم نقل المصابة إلي مستشفى إتياي البارود وحفظ الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



