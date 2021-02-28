4 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب

يعد حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية المنتشرة بين الشباب والفتيات فى سن المراهقة هذا فضلا عن ظهوره عند بعض الاشخاص الاكبر سنا حيث تظل بعض النساء تعانى من حب الشباب فى الوجه وبعض اجزاء الجسم.. فكيف يمكن التخلص من هذه المشكلة ؟





نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة فى علاج حب الشباب وفقا لما جاء فى موقع " هيلث لاين ".

الوصفة الاولى

يُنقع الشاي الأخضر في الماء المغلي لمدة 3-4 دقائق ويغطى.

دع الشاي الاخضر حتى يبرد.

باستخدام كرة قطنية ، ضع الشاي الاخضر على بشرتك أو اسكبه في زجاجة رذاذ لرشه عليه.

اتركيه حتى يجف ، ثم اشطفيه بالماء وجففي بشرتك.

يمكنك أيضًا إضافة أوراق الشاي المتبقية إلى العسل وعمل قناع.





الوصفة الثانية

اكشط الجل من نبات الصبار بملعقة.

ضع الجل مباشرة لتنظيف البشرة كمرطب.

كرر 1-2 مرات في اليوم ، أو حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا شراء جل الصبار من المتجر ، لكن تأكد من أنه صبار نقي بدون أي مكونات مضافة.





الوصفة الثالثة

زيت شجرة الشاي قد تكون المواد الهلامية التي تحتوي على 5٪ على الأقل من زيت شجرة الشاي فعالة مثل المستحضرات التي تحتوي على 5٪ من البنزويل بيروكسايد ، على الرغم من أن زيت شجرة الشاي قد يعمل بشكل أبطأ.

الوصفة الرابعة

اخلطي مقادير متساوية من السكر (أو الملح) وزيت جوز الهند.

افركي البشرة بلطف بالمزيج واشطفها جيدًا.

قشرى بشرتك كلما رغبت في ذلك حيث يمكن تكريرها اسبوعيا، او حتى مرة واحدة يوميًا.



