قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشروف: ترامب ونتنياهو لم يحققا أي من أهداف الحرب.. وإسرائيل لا تستطيع ردع صواريخ إيران

إيران وإسرائيل
قسم التوك شو

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن العمليات العسكرية لم تحقق الأهداف المعلنة في بدايتها، مشيرًا إلى أنها اقتصرت على تدمير منصات صاروخية وقواعد عسكرية، إضافة إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية، دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ اليوم الأول.

 الرهان على اغتيال القيادات السياسية 

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية شروق عماد الدين، في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرهان على اغتيال القيادات السياسية لإنهاء النظام وإحداث حالة من الفوضى لم يكن دقيقًا، لافتًا إلى أن الأنظمة الشمولية ذات الطابع العقائدي لا تنهار بمقتل القادة، بل على العكس، تصبح أكثر تشددًا وصلابة، حيث يتم استبدال القيادات بأخرى جديدة تتبنى مواقف أكثر حدة، معتبرا أن هذا التقدير كان خطأ في التحليل لدى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار الشروف إلى أن إيران، رغم الضربات التي طالت منشآتها، ما تزال قادرة على تنفيذ ضربات نوعية داخل إسرائيل، مؤكدًا أن هذه الهجمات ساهمت في تسريع الحديث عن مفاوضات، خاصة بعد استهداف مناطق حيوية، وعجز بعض منظومات الردع الإسرائيلية عن التصدي الكامل لها.

وفي ما يتعلق باحتمال تدخل بري أمريكي، اعتبر الشروف أن جميع السيناريوهات تبقى واردة، لكنها محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل تجارب سابقة للولايات المتحدة في المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن قد تفضل تحقيق مكاسب سياسية عبر التفاوض، تتيح لها إعلان تحقيق أهدافها دون الانزلاق إلى مواجهة برية مكلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

