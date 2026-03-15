اللواء حابس الشروف: تحركات دولية لوقف الحرب لأن المصالح الاقتصادية للعالم بأكمله ستتضرر

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الحرب الحالية بين الأطراف لا تشهد تفوقًا واضحًا لأي طرف بعد، باستثناء الضربات الأولى، مشيرًا إلى أن حركة العمليات العسكرية ما زالت منضبطة ومتوازنة منذ الأيام الأولى للصراع.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل أصبحت أقل تأثيرًا مقارنة بالفترات السابقة، فيما كان حزب الله أبرز من أحدث تأثيرًا محدودًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف الشروف أن التهديد المحتمل بإغلاق مضيق هرمز لن يؤثر على الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، بل سيطال الاقتصاد العالمي بأسره، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار النفط والمواد الخام.

وأكد أن هذا الوضع دفع المجتمع الدولي للتحرك للحد من الحرب، وأن الأنظار تتجه الآن نحو موقف الولايات المتحدة من إمكانية إنهاء العمليات العسكرية مع إيران للحفاظ على مصالح الاقتصاد العالمي.