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وزيرة الثقافة: دعم قرينة السيسي لجائزة الدولة للمبدع الصغير تعطي قوة دفع للأطفال.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:46 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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محمد القاضي
قالت إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن دعم قريبة الرئيس السيسي لجائزة الدولة للمبدع الصغير يعطي قوة دفع للأطفال والشباب، لافته إلى أن ناك العديد من الضوابط التي ستكمن منح الجائزة الدولة للمبدع الصغير لمستحقيها.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، المرحة العمرية للأطفال لم تكن مدعمة بشكل قوي من الدولة،  لافته إلى أن هناك الكثير من الجهات التي قدمت الكثير من الجوائز، لكن وجودة جائزة الدولة شيء مختلف يضاهي الجوائز الأخرى.

وأوضحت أن هناك لجان علمية متخصصة ستقوم بالتقييم لمنح جائزة الدولة للمبدع الصغير لمستحقيها، مؤكده أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تؤثر بالإيجاب في فكر وحياة ومسار عمل كل طفل وشاب مصر.

وأكدت أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجاز قوي وجديد يضاف للدولة المصرية ويشجع النشىء، مشيرة إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي.
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