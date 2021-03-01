هالة السعيد: إدارة المخلفات الصلبة سيخلق سمادا عضويا يخدم القطاع الزراعي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة.





وأشارت الوزيرة في تصريحات لها، إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.





وأضافت وزيرة التخطيط أن المنظومة الجديدة توفر مصادرا للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعي ويحسن من الوضع البيئي للتربة، و يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

وكان وفد وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة تفقد مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.