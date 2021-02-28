عمليات آمنة لعلاج السمنة.. في هذه الحالات يساعد تكميم المعدة على خفض الكوليسترول

أكد الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس, وإستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، أن السمنة من الفئة الأولى ترتبط بعدة أمراض أخرى وتقلل من طول العمر كما أنها تقلل من جودة الحياة، حيث يحتاج مرضى السمنة من الدرجة الأولى إلى علاج دائم.





وقال الدكتور محمد الفولى، إن العلاجات غير الجراحية للسمنة من الدرجة الأولى غالبًا ما تكون غير فعالة، فالتقنيات الجراحية الحالية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي هي أكثر أمانا مما كانت عليه في الماضي، حيث أن المرضى الذين يعانون من السمنة من الدرجة الأولى ومرض السكر من النوع الثانى هم المرشحين بقوة لجراحات السمنة





وأضاف الدكتور محمد الفولى، أن عملية تكميم المعدة وعملية تحويل المسار تعتبر عمليات آمنة وفعالة في علاج السمنة من الدرجة الأولى، ومعظم العمليات تتم بالمنظار العادى والمنظار الدقيق، منوها إلى أن فوائد استخدام المنظار فى عملية تكميم المعدة تكمن فى تقليل الالم بعد العملية، وتقليل مدة الاقامة بالمستشفى، وعدم وجود جروح ظاهرة، وهذه التقنية أسرع فى الشفاء والعودة الى الحياة الطبيعية والعمل كونها أفضل من الجراحة التقليدية.





وتابع الدكتور محمد الفولى أنه يتم إستخدام منظار وآلات دقيقة لاستئصال من 75% إلى 85% من المعدة بإستخدام دباسات حديثة كما يتم عمل خياطة تغليفية فوق التدبيس، موضحا أن إستخدام المنظار والألات الدقيقة فى تكميم المعدة يجعل عملية تكميم المعدة بدون أثر للجروح أو علامات بالبطن و بدون ألم بعد العملية.



