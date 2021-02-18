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محاربة السمنة.. فوائد غير متوقعة لبذور الأفوكادو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعه لبذور الأفوكادو يمكن أن تعزز صحتك وجمالك  فهى لها خصائص مبيدة للجراثيم والفطريات وتساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول "الضار". إلى جانب ذلك ، تحتوي هذه المنتجات على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي.
إليك أبرز فوائد بذور الأفوكادو وفقا لموقع برايت سايد

علاج حب الشباب
بفضل تأثيرها المضاد للبكتيريا ، فإن بذور الأفوكادو تتعامل بشكل رائع مع حب الشباب والشعر الدهني وقشرة الرأس. كما أن لها تأثيرًا جيدًا على لون بشرتنا وصحة شعرنا.

فقط  اخلطي بذور الأفوكادو المبشورة مع البن المطحون ، وأضيفي ملح البحر ، وضعيها على بشرتك بحركات لطيفة.

اخلطي الماء الدافئ والبذور المبشورة حتى يصبح الخليط عجينة.

للحصول على تأثير أفضل ، أضف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي. ضعي العلاج على البثور فقط واتركيه لمدة 4-6 دقائق.

قناع للوجه.

اخلطي حفرة مبشورة مع مسحوق الطين ، وأضيفي بعض الماء ، وضعيه على وجهك مع تجنب وضعه على منطقة العين. بعد 15 دقيقة ، اغسلي وجهك وضعي كريم مرطب.
شطف الشعر. أضف 30 أكواب سائلة من الماء في مقلاة مع بذور الأفوكادو المبشورة. اغلي الماء على درجة حرارة منخفضة لمدة 30 دقيقة. صفي المزيج واشطف شعرك بهذا الماء بعد غسله.

محاربة السمنة
يُنصح بتناول بذور الأفوكادو إذا كنت تعاني من السمنة أو تصلب الشرايين أو تعاني من مشاكل في ضغط الدم. يمكنك أيضًا تناولها إذا كنت تعاني من التهاب (على سبيل المثال ، الأنفلونزا) أو اضطرابات في الجهاز الهضمي. تضاف البذور المبشورة عادة إلى السلطات والعصائر والأطباق الأخرى.

جميع أنواع السلطات مذاقها رائعًا مع بذور الأفوكادو المبشورة ولكننا نوصي بخلط مسحوق البذور مع الخضار والأفوكادو. قطع الخضار المفضلة لديك إلى قطع وإضافة بعض المسحوق. يمكنك أيضًا إضافة البيض أو اللحم المسلوق أو السمك إذا أردت.
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