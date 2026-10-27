في جولة مفاجئة لوكيلة الصحة بمستشفى مغاغة.. إحالة الأطباء المتغيبين للتحقيق وتخفيض تكلفة الولادة

​أجرت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى مغاغة المركزي، رافقها خلالها الدكتور عاصم كمال، مدير الطب العلاجي، والدكتور عصام سعد، مدير المستشفى.

جاء ذلك في إطار متابعة انضباط المنظومة الصحية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

​وأسفرت الجولة عن اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لضبط سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث قررت وكيل الوزارة إحالة جميع الأطباء المتغيبين عن العمل إلى التحقيق والشئون القانونية.

​كما قررت تفعيل الصيدلية الاقتصادية بقسم الاستقبال لضمان توافر الأدوية، وزيادة أيام تشغيل جهاز الأشعة "الماموجرام" لتخفيف العبء عن المريضات وتسهيل الفحوصات، وتخفيض تكلفة الولادة الطبيعية كخطوة تحفيزية لتشجيع السيدات عليها، وتفعيل بروتوكول تحاليل (Lab to Lab) الخاص بمزارع العينات الطبية لضمان سرعة ودقة النتائج.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا لتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع المنشآت الطبية بالمحافظة، لضمان الانضباط الإداري والفني، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المريض.