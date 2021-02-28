الصحة: 68 ألف مواطن سجلوا لأخذ اللقاح والتطعيم خلال الـ72 ساعة

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ومستشار وزيرة الصحة، أنه بعد 12 ساعة من بدء عمل موقع التسجيل للحصول على اللقاح، تم تسجيل 45 ألف مواطن، وتم الوصول لـ68 ألف الآن، وهناك مكاتب بالمستشفيات لتسجيل البيانات، موضحًا أن غير القادر على التسجيل يتصل بـ15335 ويتم التسجيل بدلًا عنه.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أي مواطن يتخطى سنه الـ18 عاما يستحق التسجيل في الموقع للحصول على اللقاح، إلا أن الفئات التي تستحق هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هناك جزءا في موقع التسجيل خاص بمتابعة طلب اللقاح وهو للتعرف على موعد ومكان الحصول على اللقاح.



