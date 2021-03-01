برعاية السيدة انتصار السيسي.. إطلاق جائزة المبدع الصغير.. نواب: الأولى من نوعها في مصر وإنجاز حقيقي للدولة للنهوض بمستوى الثقافة

هشام عزمي:

جائزة الدولة للمبدع الصغير غير مسبوقة على صعيد مصر





عمرو القطامي:

الوسائل التشجيعية بجائزة المبدع الصغير تؤكد إهتمام الدولة بالموهوبين





أحمد دياب الجائزة تهدف إلى تنمية مواهب هذا الجيل حتى يكون قادرا على بناء مستقبل أفضل





تبذل الدولة المصرية جهدا كبيرا غير مسبوق للنهوض بالثقافة، حيث تم الإعلان عن إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير لمرحلة النشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وأكد نواب البرلمان أهمية تلك الجائزة واهتمامها بالنشء إيمانا بقدراتهم في صنع مستقبل أفضل، موجهين التحية للسيدة انتصار السيسي والتي ترعى هذه الجائزة وحرصها على وجود جيل واعي يدرك أهمية الثقافة والإبداع والفنون والآداب.





واطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمسرح الأوبرا الصغير بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية واعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة وجميع قيادات وزارة الثقافة .





وفى بداية المؤتمر وجهت وزيرة الثقافة الشكر للسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية والتى تم إذاعة كلمة مصورة لها أكدت خلالها أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق،وأضافت: "جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم ولادنا سيصبح حقيقة.. أطفالنا هم مستقبلنا".





وأكدت وزيرة الثقافة أن جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الأولى من نوعها في مصر جاءت بعد ان صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذي نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» حيث كان مجلس النواب قد وافق على الجائزة بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة الى مجلس الوزراء ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة.





وأضافت أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية قامت برعاية الجائزة التى تنطلق دورتها الاولى هذا العام 2021 باشراف المجلس الأعلى للثقافة وتهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.





وأشارت إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون .





وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار وهو ما دفع عددا ضخما من المواهب الواعدة واسرهم الى ابداء رغبتهم في التقدم لها منذ الإعلان عن اقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الجائزة، وهو مايبشر بأن تحظى الجائزة باقبال عظيم، ويبرهن على ان مصر نهر ابداع لاينضب، كما وجهت الشكر لجميع أعضاء اللجنة العليا لشئون الجائزة الذين بذلوا جهدا كبيرا في الاعداد لتفاصيلها المتعددة، كما قدمت نموذجا متميزا من النابغين تمثل فى الطفلة نور مكي من محافظة السويس والتي يبلغ عمرها اربع سنوات ونصف، وتتمتع بعدة مواهب عبقرية تنوعت بين تاليفها لكتابين احدهما يتحدث عن الجيش المصري، والآخر عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى حفظها لثلاثة ارباع القرآن الكريم، وقدرتها على الغناء والقاء الشعر وغيرها.





من جانبه قال الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة إن جائزة الدولة للمبدع الصغير غير مسبوقة علي صعيد مصر مشيرا إلى أنها تكرس لريادة مصر الثقافية فبعد جوائز الدولة التى تمنح منذ ستة عقود تعود اليوم لتؤكد على هذه الريادة بتخصيص جائزة للمبدعين الصغار بحيث تتيح لهم اظهار ابداعاتهم وابتكاراتهم المتعددة وعبر عن سعادته برعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية للجائزة.





وعبر النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، عن سعادته بسبب إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تعد الاولى من نوعها في مصر، مؤكدا أن أولويات الدولة المصرية حاليا هي الخروج بجيل واعي ملم بالثقافة وقادر على الإبداع والتطوير في كافة المجالات.





وأشار القطامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة أصبحت تهدف إلى خروج جيل واعي ومثقف قادر على تحقيق أماله وطموحاته، موضحا أن جائزة الدولة للمبدع الصغير ستكون محفز قوي للجميع للإقبال عليها لما تتمتلكه من عوامل تحفيزية.





وأوضح عضو البرلمان، أن وسائل التشجيع التي تمتلكها هذه الجائزة ، يؤكد رعاية الدولة لصغار المبدعين والموهوبين، وإزالة العقبات التي تعرقل طريق إبداعهم، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية، لما قد تحققه من خلق بيئة محفزة على الابتكار والمساعدة في تشجيع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.





ووجه النائب عمرو القطامي التحية والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها هذه الجائزة، مشيدا بحرصها على تشجيع الموهوبين والمبدعين وخلق جيل واعي قادر على مواجهة تحدياته .





فيما قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في مجال الثقافة، موضحا أنه تم العمل على تطوير المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها ، فضلا عن توجيه الاهتمام بالمبدعين والموهوبين وتوفير كافة الدعم لهم من أجل مستقبل مشرق للجميع.





وثمن دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" ما تبذله الدولة من مجهودات لحماية النشء والجيل الجديد، مؤكدا أن جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب تحت رعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، تهدف إلى تنمية مواهب هذا الجيل حتى يكون قادرا على بناء مستقبل أفضل .





وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا وتعزيز قيم المواطنة والصفات الإيجابية والعمل على محاربة التطرف الفكري.





وأشاد النائب أحمد دياب بالتخصيص الجيد لجائزة المبدع الصغير وما بها من مزايا ودوافع عديدة للمتقدمين لها، متوقعا أن تشهد هذه الجائزة إقبالا عظيما من ذوي المواهب والأفكار الإبداعية.