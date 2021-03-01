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المفوضية الإفريقية: نحتاج للحوكمة فى مجال الرعاية الصحية.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد رئيس المفوضية الافريقية، موسى فكى، إن المنظمين على المفوضية الافريقية، عملوا على التركيز على تعزيز الاقتصاد ، خاصة خلال  جائحة كوورنا، التى القت الضوء على الحاجة للحوكمة فى مجال الرعاية الصحية وتعلمت الكثير من الدروس المستفادة وحشد الموارد الموجودة لمواجهة الجائحة وعلينا ان نستمر فى هذا التعاون فيما بيننا فى تلك الفترة.


وأضاف فكى، خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام، عملنا على زيادة التعاون فى المجالات الافريقية فى المفوضية الافريقية واصبح لدينا مركز للاتحاد الافريقيى لبناء السلام، ونؤكد على أهمية التضامن والتكامل فيما بيننا، كما نعمل فى 2021 ان يكون هناك المزيد من التعاون فى المجال الافريقي والاتحاد الافريقي ونرى ان هذه فرصة لنا للتعافى واعادة البناء مرة أخرى ونركز فى الفترة القادمة على وضع استيراتيجية للتعاون الافريقي.

ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم فى هذه الفترة يعانى من جائحة كورونا، ومصر تؤكد على أن التضامن الدولي أمر مطلوب، حتى تخرج الإنسانية من هذه الأزمة في سلام وأمان.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أنه على رغم من الجهود الإقليمية و الدولية لمواجهة الجائحة، فإن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة وكان في مقدمتها توفير اللقاح اللازم لـ شعوبنا.  

وأشار إلى أن المطلب الأفريقي توفير لقاح كورونا بشكل أكثر انصافًا وعدلا، وذلك تلبية لمطالب الشعوب.

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