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ثقافة

العرض المسرحي "جنة هنا" يبدأ رحلة تجوال بالمحافظات من "كفر الشيخ"

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:11 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ان عرض "جنة هنا" من إنتاج الفرقة يبدأ اول محطات تجواله خارج القاهرة من محافظة كفر الشيخ. 

ياتى ذلك ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي، حيث يقدم العرض اليوم الأثنين و غدا الثلاثاء ١،٢ مارس على قصر ثقافة كفر الشيخ ، ثم أيام الاربع و الخميس ٣،٤ مارس على قصر ثقافة دسوق بمركز دسوق بالمحافظة في تمام الثامنة مساء بالمجان. 


"جنة هنا "من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب ، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.
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