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محافظات

توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق 5 قرى بالبحيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:39 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهي
قال عادل درغام - مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم توزيع كمية ٢ طن من اللحوم على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة بقرى عبد الحليم محمود وأحمد بدوي بغرب النوبارية وقرية جبارس بإيتاي البارود وقريتي عرب الإنجليز والبركة بأبو حمص، وذلك من خلال الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالمدن والمراكز.

وجه اللواء هشام آمنة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا ومحدودي الدخل.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم تنفيذًا لمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" .

وأكد اللواء آمنة - محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

واشار إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها.
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