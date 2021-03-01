آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين

على مدار العشرين عاما الماضية اعتاد الفنان الراحل يوسف شعبان، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 89 عاما، أن يطل على الجمهور بعمل واحد كل عدة سنوات، ولم يخض سباقا للوقت أو جمع المال أو تقييد موهبته بسباق وهمي، الهدف الوحيد من كل عمل كان الاختلاف الذي سيقدمه في هذه الشخصية.





ورغم كل أعماله المميزة التي قدمها على مدار مسيرة استمرت لمدة 60 عاما، إلا أن جمهور "محسن ممتاز"، تفاجأوا بتسريب صورته بماكياج وإطلالة الرئيس العراقي صدام حسين، حتى أنهم اعتقدوا أنه تم تسريبها بعد فترة مرضه الأخيرة وإصابته بعدوى فيروس كورونا





وتم تداول الصورة على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي وهي تحمل وسم (العمل الأخير ليوسف شعبان قبل وفاته)، و يرصد «صدى البلد» حقيقة هذه الصورة، وهي صورة ضمن مجموعة مكونة من 5 صور، تحمل عنوان «الرئيس» من تصميم مصمم الجرافيك المصري محمد جابر، وتتناول فكرة تجسيد ممثلين مصريين لحياة زعماء أو رؤساء.



