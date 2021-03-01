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منوعات

آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:56 م
الفنان الراحل يوسف
الفنان الراحل يوسف شعبان
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أماني إبراهيم
على مدار العشرين عاما الماضية اعتاد الفنان الراحل يوسف شعبان، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 89 عاما، أن يطل على الجمهور بعمل واحد كل عدة سنوات، ولم يخض سباقا للوقت أو جمع المال أو تقييد موهبته بسباق وهمي، الهدف الوحيد من كل عمل كان الاختلاف الذي سيقدمه في هذه الشخصية.

ورغم كل أعماله المميزة التي قدمها على مدار مسيرة استمرت لمدة 60 عاما، إلا أن جمهور "محسن ممتاز"، تفاجأوا بتسريب صورته بماكياج وإطلالة الرئيس العراقي صدام حسين، حتى أنهم اعتقدوا أنه تم تسريبها بعد فترة مرضه الأخيرة وإصابته بعدوى فيروس كورونا

وتم تداول الصورة على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي وهي تحمل وسم (العمل الأخير ليوسف شعبان قبل وفاته)، ويرصد «صدى البلد» حقيقة هذه الصورة، وهي صورة ضمن مجموعة مكونة من  5 صور، تحمل عنوان «الرئيس» من تصميم مصمم الجرافيك المصري محمد جابر، وتتناول فكرة تجسيد ممثلين مصريين لحياة زعماء أو رؤساء.

ولجأ جابر في هذا المجموعة لإيجاد الأكثر شبها من الرؤساء الخمسة التي اختارها، وكان منها تخيله للفنان القدير يوسف شعبان وهو يجسد دور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وحرص على تقريب الشبه بينهما من خلال الشعر الكثيف الذي يتسم كلاهما به، مع إضافة لحية.
آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين
آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين
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