وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري

قال عمر مروان وزير العدل، إن لقاء رئيس الجمهورية اليوم تناول مناقشة عدة موضوعات وعلى رأسها إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالتيسير الكامل على المواطنين في جميع الإجراءات لتسجل ملكيات المواطنين دون أى إرهاق.





وأضاف وزير العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن": الفترة الانتقالية لتنفيذ هذا القانون لن تقل عن عامين، مؤكدا أن ضريبة التصرفات العقارية 2.5% ولكن الرئيس اتخذ قرارا بوقف الضريبة وهي 2.5 % واستبدالها بمبلغ ثابت ومقطوع ومخفض وسيكون المبلغ حسب المساحة أو نوع الأرض إن كانت زراعية أو عمرانية.



