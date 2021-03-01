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فن

صديقي الجدع.. إنجي علي تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:08 م
انجي علي
انجي علي
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مصطفى كرم

هنأت الإعلامية انجي علي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده ال 48  .

ونشرت انجي علي صورة لها مع احمد السقا ومنه شلبي وعلقت قائلة: "‬‏‪صديقي وحبيبي الجدع الفنان الجميل #احمد_السقا كل سنة وأنت طيب وبخير وسنة سعيدة عليك كلها صحه ونجاح وسعادة وتألق وعقبال ١٠٠ سنة".


يشا إلى ان أحدث أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وقررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الاعمال السينمائية. 


وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.


ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.


فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.


"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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