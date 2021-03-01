حكاية الأسطى سارة.. أول ميكانيكي سيارات من الجنس الناعم في المنصورة: فخورة بشغلي.. صور

"حبيت مهنة بابا وقررت أتعلم منه كل حاجة"، كان هذا الدافع الوحيد لسارة صاحبة الـ 23 عاما للتخصص في مجال ميكانيكا السيارات، كما قالت لـ «صدى البلد»، حيث

فضلت سارة الابنة الكبرى تعلم الخبرات عن المجال من والدها صاحب الخبرة في ميكانيكا السيارات لفترة تزيد عن 35 عاما في محل العمل الخاص به في قرية أبو نبهان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وتقول: "أخدت المهنة وراثة".