الأنبا باسيليوس يترأس قداس يوبيل 375 عاما على تأسيس رهبنة القديس يوسف دي ليون

ترأس أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس يوبيل 375 عامًا على تأسيس رهبنة القديس يوسف دي ليون، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وشارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، بحضور الأخت مارسيل بشرى، الرئيسة الإقليمية لراهبات القديس يوسف دي ليون، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أظهرت اسمك للناس"، مقدمًا كلمات التشجيع والشكر والتقدير والامتنان إلى الأخوات الراهبات، من أجل جميع مجهودتهن المبذولة، داخل الإيبارشية، متنميًا لهن خدمة ورسالة مثمرة ومباركة.