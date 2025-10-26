قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل قيادات مجلس الكنائس العالمي | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفد مجلس الكنائس العالمي، وذلك على هامش مؤتمر مجلس الكنائس المنعقد حاليًا في مركز لوجوس بوادي النطرون.

علاقات طيبة مع جميع

أعرب قداسة البابا خلال اللقاء عن سعادته بإقامة المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتًا إلى أن الكنيسة القبطية بوصفها من أقدم كنائس العالم تقيم علاقات طيبة مع جميع كنائس العالم، ولها دور في العمل المسكوني عبر سنوات طويلة.

أكد قداسته أن الكنيسة القبطية تتمتع أيضًا بعلاقات طيبة مع كافة المؤسسات والكيانات الوطنية المصرية، وأن أوضاع المسيحيين في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير إلى الأفضل بشكل واضح على مستوى بناء الكنائس وأيضًا مشاركة المسيحيين في العمل العام.

ومن جهتهم عبر أعضاء وفد مجلس الكنائس العالمي عن تقديرهم وعميق شكرهم لقداسة البابا والكنيسة القبطية على استضافة المؤتمر السادس للمجلس، مشيدين بالإمكانيات المتطورة لمركز لوجوس وأكاديمية القديس مار مرقس القبطية.

وعقب اللقاء اصطحب قداسة البابا الوفد في زيارة المكان الذي يُحتفظ فيه بجزء من خشبة الصليب المقدس، بمركز لوجوس، وهو يُعدّ واحدًا من ١٣ جزء من خشبة الصليب موجودة في عدة أماكن في العالم.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عضوا اللجنة المركزية بمجلس الكنائس العالمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني مجلس الكنائس العالمي الكنيسة

